У Тимура Мирошниченко родился сын

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко во второй раз стал отцом.

Мирошниченко: День, которыого мы так ждали! Фото: Тимур Мирошниченко / Facebook

У украинского телеведущего Тимура Мирошниченко родился сын. Об этом он сообщил в Facebook.

"День, которого мы так ждали! 19 января 2020 года. Мирошниченко Марк Тимурович", – написал он.

Телеведущий указал вес и рост новорожденного: 3740 граммов, 55 см.

У Мирошниченко и его жены, юриста Инны Рудик, также есть дочь Мия, родившаяся 18 июня 2018 года.

Пара узаконила отношения зимой 2018 года.

Инна Рудик работает в компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры". Работала в компаниях Lavrynovych & Partners Law Firm, ЧП "Юридическое бюро Рыжего".

Накануне Тимур Мирошниченко волновался, что радостное событие все затягивается, и публиковал в Instagram посты с тегом #СынВыходи. Изначально врачи ожидали роды 13 января, но когда стало понятно, что появление малыша на свет затягивается, Мирошниченко пообещал ценный подарок угадавшему дату рождения. Многие из подписчиков сделали ставки на 19 января, как на очень красивую и символическую дату.