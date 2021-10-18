"Желанная!", "Очень сладкая конфета". Звезда "Великолепного века" Узерли расставила ноги перед объективом

Узерли позировала в кресле, сидя по-турецки, разведя ноги перед объективом. Для одного из снимков она откинулась на спинку кресла, подняв вверх руки и опустив одну ногу.

View this post on Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

"Единственная, неповторимая, желанная! Как же мы тебя обожаем, Мерьем-Хюррем", – прокомментировал подписчик aleksei_kravtsov2020.

"Очень сладкая конфета", – написала tulinerdonmez.