61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей

Новой пассии Тигипко 37 лет, она руководит фармацевтическим бизнесом, рестораном и буйволиной фермой.

На странице в Instagram 16 октября Зиневич обнародовала совместное фото с Тигипко.

"Большая благодарность комитету "Мисс Украина Вселенная", а особенно Ане Филимоновой за организацию такого грандиозного праздника красоты! Прекрасный вечер и невероятная атмосфера!" – написала она.

Также Зиневич опубликовала снимки с Тигипко и своими тремя детьми.

Контекст:

Сергей Тигипко был женат на бизнесвумен Виктории Тигипко (Лопатецкой). Они поженились в 2004 году, подали на развод в 2018-м. У пары трое детей: Тимофей, Анастасия и Леонтий.

Алла Зиневич не афишировала личную жизнь. В интервью журналу Touch в номере, который вышел в октябре 2021 года, она говорила, что не приемлет брак по расчету.

"Жизнь слишком скоротечна, и для жизни нужен человек, с которым действительно обретешь счастье и гармонию. А без любви это невозможно. Брак по расчету – мука для души (как по мне). Ведь каждому человеку хочется по вечерам просто смотреть кино, обнявшись со своей второй половинкой, и чувствовать это поистине волшебное состояние – любовь", – заявляла женщина.