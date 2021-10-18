Бульвар Шоубиз
 
18 октября, 2021
 
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"Она еле стоит". 72-летняя Пугачева станцевала на дне рождения Баскова

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Пугачевой в апреле исполнилось 72 года
Пугачевой в апреле исполнилось 72 года
Фото: alla_orfey / Instagram

45-летний российский шоумен Максим Галкин 16 октября в Instagram обнародовал ролик, снятый во время празднования дня рождения певца Николая Баскова.

"Поздравляем Николая Баскова с днем рождения!" – написал он.

На видео Галкин запечатлен танцующим рядом с женой, 72-летней российской певицей Аллой Пугачевой и ее дочерью и коллегой Кристиной Орбакайте.

"Максим, твоя жена божественна! Такая энергетика внутри, это чувствуется даже через экран. Сколько же жизни, радости, эмоций в Алле Борисовне", – прокомментировала подписчица olgadenisova4601.

"Энергии уже нет. Бабуля. Видно уже, как тяжело ей даются эти мероприятия. Зачем мучить себя ради пиара? Жила бы уже в свое удовольствие", – заявила ulasevich72.

"Она еле стоит", – отметила olga_zavitaeva.

"Вот что любовь делает. Аллочка молодеет с каждым разом. Молодец! А вам слабо?" – спросила olga.markina.master.

"Как бы такими темпами в младенца не превратилась", – написала suslova5264.

"Как старость может молодеть?! Клеймо от пластики негде ставить!" – заявила sidorenkogalina014

Контекст:

Николаю Баскову, по случаю дня рождения которого состоялся праздник, 15 октябряисполнилось 45 лет.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Пугачева замужем за 45-летним шоуменом Максимом Галкиным. Они поженились 23 декабря 2011 года.

У пары двое детей – двойняшки Лиза и Гарри. 18 сентября 2020 года им исполнилось семь лет. Биологическая мать детей – Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать.

Старшей дочери Пугачевой, Орбакайте, 50 лет. Ее отец – литовский артист эстрадно-циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Теги: Алла Пугачева, энергетика, старость, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Максим Галкин, певица, певец, телеведущий, шоумен
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