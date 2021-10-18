"Она еле стоит". 72-летняя Пугачева станцевала на дне рождения Баскова

"Поздравляем Николая Баскова с днем рождения!" – написал он.

На видео Галкин запечатлен танцующим рядом с женой, 72-летней российской певицей Аллой Пугачевой и ее дочерью и коллегой Кристиной Орбакайте.

View this post on Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

"Максим, твоя жена божественна! Такая энергетика внутри, это чувствуется даже через экран. Сколько же жизни, радости, эмоций в Алле Борисовне", – прокомментировала подписчица olgadenisova4601.

"Энергии уже нет. Бабуля. Видно уже, как тяжело ей даются эти мероприятия. Зачем мучить себя ради пиара? Жила бы уже в свое удовольствие", – заявила ulasevich72.

"Она еле стоит", – отметила olga_zavitaeva.

"Вот что любовь делает. Аллочка молодеет с каждым разом. Молодец! А вам слабо?" – спросила olga.markina.master.

"Как бы такими темпами в младенца не превратилась", – написала suslova5264.

"Как старость может молодеть?! Клеймо от пластики негде ставить!" – заявила sidorenkogalina014