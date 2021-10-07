"Одно лицо с мамой". 50-летнюю Орбакайте сравнили с 72-летней Пугачевой

"Вчера в театре-кабаре Crave проходил закрытый показ невероятного шоу "Абсолютно нага" с восхитительной Катей Варнавой. Красота, юмор и эмоции просто зашкаливают! Как же здорово, когда красивые и талантливые люди вместе создают праздник! Браво", – написала она.
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"Одно лицо с мамой", – написала liliya_afanasyeva_ms.
"С языка сняли, точно, очень похожи стали", – подтвердила lana2707.
Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. Пугачевой сейчас 72 года, Орбакасу – 76.
Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов.
Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Виват, гардемарины!", "Любовь-морковь".