"Одно лицо с мамой". 50-летнюю Орбакайте сравнили с 72-летней Пугачевой

Орбакайте: Как же здорово, когда красивые и талантливые люди вместе создают праздник! Фото: orbakaite_k / Instagram

"Вчера в театре-кабаре Crave проходил закрытый показ невероятного шоу "Абсолютно нага" с восхитительной Катей Варнавой. Красота, юмор и эмоции просто зашкаливают! Как же здорово, когда красивые и талантливые люди вместе создают праздник! Браво", – написала она.

View this post on Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

"Одно лицо с мамой", – написала liliya_afanasyeva_ms.

"С языка сняли, точно, очень похожи стали", – подтвердила lana2707.