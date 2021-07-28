"Первый раз вижу у вас такие фото", "Сексуальная девушка". 50-летняя Орбакайте в просвечивающемся топе и мини-шортах взорвала сеть

Артистка позирует в кадре, опираясь на стену. Свой образ она дополнила украшениями, а также надела солнцезащитные очки.

"Настроение до отпуска", – подписала она свой снимок.

"Так должны выглядеть все женщины. Огонь, – оценили образ певицы поклонники.

"Первый раз вижу у вас такие фото! Какая красивая, и все прилично" – прокомментировали снимок фолловеры.

"Вы самая красивая и сексуальная девушка", – написали в комментариях пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)