"Первый раз вижу у вас такие фото", "Сексуальная девушка". 50-летняя Орбакайте в просвечивающемся топе и мини-шортах взорвала сеть

Артистка позирует в кадре, опираясь на стену. Свой образ она дополнила украшениями, а также надела солнцезащитные очки.
"Настроение до отпуска", – подписала она свой снимок.
"Так должны выглядеть все женщины. Огонь, – оценили образ певицы поклонники.
"Первый раз вижу у вас такие фото! Какая красивая, и все прилично" – прокомментировали снимок фолловеры.
"Вы самая красивая и сексуальная девушка", – написали в комментариях пользователи сети.
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Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – известная российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.
Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 альбомов. Она также снимается в кино. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Гардемарины", "Любовь-морковь".
В 2005 году Орбакайте вышла замуж за американского бизнесмена российского происхождения Михаила Земцова. У пары есть общая дочь Клавдия (2012).
Она первый ребенок для Земцова и третий – для Орбакайте. От предыдущих отношений у певицы есть два сына. Отцом старшего Никиты (1991) является ее экс-гражданский супруг, певец Владимир Пресняков. Младший Дени (1998) родился в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым.