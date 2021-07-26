Бульвар Шоубиз
 
26 июля, 2021
 
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"Клава на Кристинку похожа, Лиза – на Аллу". Галкин показал своих детей и дочь Орбакайте

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Галкин показал семейное фото
Галкин показал семейное фото
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram 25 июля обнародовал подборку снимков своих детей Елизаветы и Гарри, а также дочери певицы Кристины Орбакайте – Клавдии.

"Счастливые Клава, Лиза и Гарик поехали на день рождения к другу. Всем желают отличного настроения!" – написал он.

"Взрослые уже взгляды у детей", – прокомментировал подписчик domofon7777.

"Клава на Кристинку похожа, Лиза – на Аллу. Суперские", – написала olikelik777.

Контекст:

Максим Галкин живет в подмосковной деревне Грязь с семьей. Он женат на певице Алле Пугачевой. Они поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Кристина Орбакайте (1971) – старшая дочь Пугачевой. Она замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым. Дочь Клавдия родилась у них в 2012 году. У Орбакайте также есть сыновья от предыдущих отношений. Дени (1998) – от брака с российским бизнесменом Русланом Байсаровым. Никиту (1991) Орбакайте родила в отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым.

Теги: Алла Пугачева, дети, Кристина Орбакайте, Максим Галкин, Лиза Галкина, певица, Гарри Галкин, Клавдия Земцова, шоумен
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