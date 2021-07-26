"Клава на Кристинку похожа, Лиза – на Аллу". Галкин показал своих детей и дочь Орбакайте

"Счастливые Клава, Лиза и Гарик поехали на день рождения к другу. Всем желают отличного настроения!" – написал он.

"Взрослые уже взгляды у детей", – прокомментировал подписчик domofon7777.

"Клава на Кристинку похожа, Лиза – на Аллу. Суперские", – написала olikelik777.

Контекст:

Максим Галкин живет в подмосковной деревне Грязь с семьей. Он женат на певице Алле Пугачевой. Они поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Кристина Орбакайте (1971) – старшая дочь Пугачевой. Она замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым. Дочь Клавдия родилась у них в 2012 году. У Орбакайте также есть сыновья от предыдущих отношений. Дени (1998) – от брака с российским бизнесменом Русланом Байсаровым. Никиту (1991) Орбакайте родила в отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым.