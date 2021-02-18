"Знают, что папа звезда". Дети Пугачевой и Галкина спародировали его фанатов

Российский шоумен Максим Галкин 18 февраля опубликовал в Instagram ролик, в котором его семилетние дети Лиза и Гарри изображают фанатов своего отца.
"Минута славы", – написал он.
В ролике дети сделали вид, что хотят сделать совместное селфи с Галкиным, а также просят у него автографы, называя при этом себя его поклонниками.
"Максим Галкин, вы мой кумир!" – обратились дети к отцу.
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Подписчики отреагировали на пост.
"Когда троллят детки, это реально круто", – заявила alexandra_vedmesh_.
"Когда уже знают, что папа звезда. Необыкновенные дети. Очень воспитанные", – отметила margarita_pearli.
Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2020 года им исполнилось семь лет. Биологическая мать детей – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать. Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.