Бульвар Шоубиз
 
12 февраля, 2021
 
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"Если уж ты такой вот романтик, можешь на… приклеить бантик!". Галкин презентовал песню "День Валентина". Аудио

Российский шоумен Максим Галкин презентовал песню "День Валентина". Аудио разместили на канале Various Artists-Topic в YouTube. "Вчера я жене подарил валентинку – выгнала из дома в одном ботинке. Сказала, что если люблю я ее, "праздник устроишь мне, как в кино". Колье подарю, а может, колечко. Пускай на нем будет даже сердечко. А если уж ты такой вот романтик, можешь на… приклеить бантик!" – поется в песне. Трек сопроводили снимком Галкина с букетом красных роз. "День Валентина! День Валентина! Что ты любимой подаришь, скотина?" – спел шоумен в припеве.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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"Если уж ты такой вот романтик, можешь на… приклеить бантик!". Галкин презентовал песню "День Валентина". Аудио / Бульвар Шоубиз

Скриншот: Various Artists - Topic / YouTube

видео

Видео: Various Artists - Topic / YouTube
Теги: Максим Галкин, аудио, День святого Валентина, трек, шоумен
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