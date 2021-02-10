Бульвар Шоубиз
 
10 февраля, 2021
 
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"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино

По мнению подписчиков российского шоумена Максима Галкина, его семилетнюю дочь Лизу, матерью которой является певица Алла Пугачева, неправильно обучают держать руки во время музицирования.

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Лизе Галкиной в сентябре исполнилось семь лет
Лизе Галкиной в сентябре исполнилось семь лет
Скриншот: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 9 февраля опубликовал в Instagram ролик, в котором его дочь Лиза играет на пианино мелодию авторства норвежского композитора Эдварда Грига из сюиты "Пер Гюнт". 

"Григ. Последнюю неделю я каждый вечер оказываюсь в пещере горного короля", – написал шоумен.

"Обратите внимание на положение кисти! Кто у вас учитель?" – спросила подписчица elviraadiatullina.

"В комменты заглянула, чтобы понять, кто-нибудь напишет про кисти или нет", – призналась mariia.zaborovskaia.

"Нас учили, что купол должен быть. Как бы яблоко внутри кисти", – написала alena_sy2018.

"И я внимание обратила, левая ручка особенно. Надо исправлять", – заявила uma7231.

"А я тоже подумала, неужели сейчас нет требования "круглые" пальцы. Нам бы за такие пальцы в музыкалке по рукам надавали", – призналась chitai_co_vkusom.

У Лизы есть брат Гарри. В ролике он появляется за пианино в финале. Дети – двойняшки. 18 сентября 2020 года им исполнилось семь лет. Биологическая мать детей – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать. Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

Теги: Алла Пугачева, Максим Галкин, Лиза Галкина
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