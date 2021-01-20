"Русская красавица!". Лиза Галкина надела национальную российскую одежду

Российский шоумен Максим Галкин показал, как праздновала Крещение его дочь Лиза.

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram фото своей дочери Лизы в русском национальном наряде и с игрушечной мордой коровы на голове.

"Лиза сегодня на колядках в школе", – написал он. Пост шоумен сопроводил хештегами "Крещение" и "колядки".

На фото Лиза запечатлена с преподавателем и другими детьми. Все они предстали в расшитой этнической одежде.

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"Русская красавица!" – прокомментировала подписчица meleshko_sweets.

У Лизы есть брат Гарри. Дети – двойняшки. 18 сентября 2020 года им исполнилось семь лет. Биологическая мать детей – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.