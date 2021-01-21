Бульвар Шоубиз
 
21 января, 2021
 
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"Получился шедевр". Галкин показал вблизи антикварную люстру в их с Пугачевой замке

Российский шоумен Максим Галкин рассказал, где купил антикварную люстру, висящую в холле их с певицей Аллой Пугачевой замка в подмосковной деревне Грязь, и дорого ли заплатил за нее.

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Галкин: Я долго искал подходящую по размеру для холла люстру
Галкин: Я долго искал подходящую по размеру для холла люстру
Фото: maxgalkinru / Instagram

44-летний российский шоумен Максим Галкин, супруг 71-летней певицы Аллы Пугачевой, показал в Instagram, как они с семилетним сыном Гарри меняли лампочки в большой старинной деревянной люстре.

"Я, будучи во Франции, долго искал подходящую по размеру для холла люстру. Пока несколько лет назад не нашел на заштатном аукционе огромную старую деревянную люстру середины XIX века. У меня всегда была мечта отрыть шедевр в горе мусора, чтобы произведение было выдающееся, а цена мизерная. И вот, наконец, мне это удалось. Стоила люстра, как современная обычная. Пришлось, правда, поторговаться. Однако еще предстояла серьезная реставрация, так как отдельные элементы были в плачевном состоянии", – рассказал он.

По словам Галкина, профессиональная реставрация у антиквара заняла год.

"В итоге получился настоящий шедевр. Французы электрифицировали ее. Правда, уже дома мне пришлось поменять часть проводов, потому что сечение не дотягивало до мощности, но в итоге все ок. Я установил за потолком подъемный механизм, облегчающий мытье и замену лампочек. Гарик обожает все механизмы, поэтому мы меняем лампочки вместе. Единственная небольшая сложность – когда люстра опущена, она обесточена, поэтому надо точно запомнить, какие лампочки перегорели", – отметил шоумен.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. Они живут в замке в подмосковной деревне Грязь. У пары двое детей – Лиза и Гарри. Их родила суррогатная мать. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2020 года им исполнилось семь лет.

Теги: Алла Пугачева, Максим Галкин, Лиза Галкина, певица, Гарри Галкин, шоумен
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