"Красавец", "Максим как солнышко!". Галкин показал голое тело

44-летний российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram фото, для которого позировал с голым торсом.
"А когда лето будет?" – спросил он.
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Подписчики прокомментировали пост.
"Красавец", – написал raigul_76.
"Максим сам как солнышко!" – отметила antonina_gennadevna.
Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.
В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.