"Алла Борисовна здесь как девочка". Пугачева в мини-платье и белых носках сыграла с сыном на пианино. Видео

Российская певица Алла Пугачева 14 февраля в Instagram разместила видео, на котором запечатлена вместе с сыном Гарри во время игры на пианино.
Пугачева в мини-платье, белых носках и черных туфлях позирует в кадре в профиль. Волосы артистки собраны на затылке в хвост.
"Свобода творчества", – подписала публикацию Пугачева.
"Алла Борисовна здесь как девочка", – отреагировали на видео поклонники.
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В декабре 2011 года Пугачева вышла замуж за российского юмориста Максима Галкина. Певица старше мужа на 27 лет.
У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. Супруги живут в поселке Грязь (Московская область).
В ноябре 2020 года супруги отметили 19 лет со дня знакомства.