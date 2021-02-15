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15 февраля, 2021
 
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"Алла Борисовна здесь как девочка". Пугачева в мини-платье и белых носках сыграла с сыном на пианино. Видео

Российская певица Алла Пугачева показала, как занимается музыкой с сыном Гарри.

Пугачева: Свобода творчества
Пугачева: Свобода творчества
Фото: depositphotos.com

Российская певица Алла Пугачева 14 февраля в Instagram разместила видео, на котором запечатлена вместе с сыном Гарри во время игры на пианино.

Пугачева в мини-платье, белых носках и черных туфлях позирует в кадре в профиль. Волосы артистки собраны на затылке в хвост. 

"Свобода творчества", – подписала публикацию Пугачева.

"Алла Борисовна здесь как девочка", – отреагировали на видео поклонники.

В декабре 2011 года Пугачева вышла замуж за российского юмориста Максима Галкина. Певица старше мужа на 27 лет.

У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. Супруги живут в поселке Грязь (Московская область).

В ноябре 2020 года супруги отметили 19 лет со дня знакомства.

Теги: Алла Пугачева, дети, Максим Галкин, семья, Гарри Галкин
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