  "Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета

По словам российского юмориста Максима Галкина, их с певицей Аллой Пугачевой дети каждое утро в течение уже полутора месяцев принимают средство, которое "считается полезным".

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году Фото: depositphotos.com

Муж российской певицы Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин заявил, что их дети по утрам принимают по одной ложке "серебряной" воды. Об этом он рассказал в эфире передачи "Вечерний Ургант", которая 13 февраля вышла на российском "Первом канале".

"Считается это полезным. Такая бутылка – [проживающая в США певица, старшая дочь Пугачевой] Кристина [Орбакайте] передала. Где-то в Америке продается. Они уже знают, что это для здоровья, противовирусное. Это каждое утро – уже продолжается месяца полтора", – поделился Галкин.

По словам шоумена, когда Пугачева в очередной раз предложила детям выпить эту воду, то в ответ услышала шутку от сына Гарри.

"Она ему дает эту ложку, а он говорит: "Шел 50-й день молитвы". Не знаю, откуда это он взял", – рассказал Галкин.

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Видео: Вечерний Ургант / YouTube

В декабре 2011 года Галкин женился на российской певице Алле Пугачевой. Она старше мужа на 27 лет.

У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. Супруги живут в поселке Грязь (Московская область).

В ноябре 2020 года супруги отметили 19 лет со дня знакомства.