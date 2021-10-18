"Такая пара сладенькая". Каменских рассказала, какой сюрприз ей сделал Потап по случаю годовщины росписи

Каменских и Потап сыграли свадьбу через семь месяцев после росписи Фото: kamenskux / Instagram

"Мы с Потапом заскочили домой на пару дней – и снова в путь. За это время я успела выступить на концерте, посидеть в жюри и выступить на "Танцах со звездами" и, конечно же, разобрать и собрать чемоданы", – рассказала она.

Каменских призналась, что у них с Потапом годовщина росписи.

"Мой муж в честь этого везет меня в… напишите ваши варианты страны, куда мы едем", – предложила она.

View this post on Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Такая пара сладенькая", – прокомментировала anna__koss.