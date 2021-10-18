"Такая пара сладенькая". Каменских рассказала, какой сюрприз ей сделал Потап по случаю годовщины росписи

"Мы с Потапом заскочили домой на пару дней – и снова в путь. За это время я успела выступить на концерте, посидеть в жюри и выступить на "Танцах со звездами" и, конечно же, разобрать и собрать чемоданы", – рассказала она.
Каменских призналась, что у них с Потапом годовщина росписи.
"Мой муж в честь этого везет меня в… напишите ваши варианты страны, куда мы едем", – предложила она.
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"Такая пара сладенькая", – прокомментировала anna__koss.
Потапенко и Каменских расписались 18 октября 2018 года, а сыграли свадьбу 23 мая 2019 года.
Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.
Общих детей у пары нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.