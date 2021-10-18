"Лепешка Леди Гаги". Знаменитая певица засветила промежность

Леди Гага: Не могу выразить, как много значат для меня фанаты Фото: ladygaga / Instagram

"Играя джазовое шоу в Лас-Вегасе 654 дня после того, как я не видела своих зрителей. Не могу выразить, как много значат для меня фанаты", – призналась она.

По словам певицы, она очень счастлива иметь возможность делать то, что любит больше всего – "делать мир счастливым с помощью искусства, смеха, доброты и приверженности обществу".

Леди Гага отметила, что для нее честь исполнять джаз.

"Я передаю свою любовь смелой публике, которая все еще пытается пережить COVID-19. Пусть ваши сердца будут благословлены, и если вы хотите улыбнуться, приходите к нам", – заявила она.

На снимке, которым Леди Гага сопроводила пост, она запечатлена в микрострингах стоящей спиной к объективу. Певица прогнулась вперед, засветив промежность.

View this post on Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

"Лепешка Леди Гаги", – прокомментировал подписчик ayeitsalex.