"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!". Никитюк показала фигуру в бикини

В подборку вошли несколько фото телеведущей в бикини.
"Телефон напомнил, что у меня завтра день рождения. Решила вспомнить лучшие моменты своего 33-летия", – написала она.
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"Вот это сисяндры! Я бы на них, как диджей, бр-бр-бр", – заявил подписчик _kirpich15.
"Хорошая попка!" – написал tsa344444.
"Ого, вот это сракан!" – отметил urii_shturmai.
19 октября Никитюк исполнится 34 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как она в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".