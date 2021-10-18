"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!". Никитюк показала фигуру в бикини

В подборку вошли несколько фото телеведущей в бикини.

"Телефон напомнил, что у меня завтра день рождения. Решила вспомнить лучшие моменты своего 33-летия", – написала она.

View this post on Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Вот это сисяндры! Я бы на них, как диджей, бр-бр-бр", – заявил подписчик _kirpich15.

"Хорошая попка!" – написал tsa344444.

"Ого, вот это сракан!" – отметил urii_shturmai.