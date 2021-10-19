"Что же ты делаешь с мужской частью твоих поклонников?" Ребрик крупным планом выставила босые ноги

Ребрик: "Как думаете, реально есть разница между женским и мужским счастьем? Фото: liliia.rebrik / Instagram

"Быть самоуверенной и самодостаточной или, по консервативным шаблонам, удачно выйти замуж и родить детей? А если не сложилось ни с одним, ни с другим, то что, женщина не может быть счастливой?" – задалась вопросами она.

Ребрик отметила, что женщинам иногда мало нужно для счастья и привела примеры.

"Съесть пирожное ночью и не поправиться, или снять высокие каблуки вечером и наконец расслабить ноги, или снять узкую юбку и сменить ее на спортивный костюм", – написала она.

Телеведущая призналась, что ее задело то, что выделен отдельный день именно женского счастья.

"Как думаете, реально есть разница между женским и мужским счастьем, что прямо отдельно нужен день именно женского счастья?" – спросила она.

Пост Ребрик сопроводила собственным снимком в белом топе в бельевом стиле, шортах и зеленом жакете. Она позировала босиком, сидя на лестнице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Что же ты делаешь с мужской частью твоих поклонников?" – прокомментировал подписчик korovkooleksandr.