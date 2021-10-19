"Кто придумал эти движения? Так тупо". Тина Кароль показала зону груди, которую ранее скрывала под купальником

"Танец "Виновна нон-стоп" под песню "Любовники" в TikTok!" – написала певица.
Она предстала в ролике в белом облегающем топе с большими вырезами в зоне декольте и в черных брюках. Певица засветила не загорелые участки груди, которые, очевидно, скрывала под купальником.
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"Кто придумал эти движения? Так тупо. Тина заслуживает лучшего", – заявила подписчица lanaciba2019.
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.