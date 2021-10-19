"Кто придумал эти движения? Так тупо". Тина Кароль показала зону груди, которую ранее скрывала под купальником

"Танец "Виновна нон-стоп" под песню "Любовники" в TikTok!" – написала певица.

Она предстала в ролике в белом облегающем топе с большими вырезами в зоне декольте и в черных брюках. Певица засветила не загорелые участки груди, которые, очевидно, скрывала под купальником.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

"Кто придумал эти движения? Так тупо. Тина заслуживает лучшего", – заявила подписчица lanaciba2019.