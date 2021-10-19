"Ну очень красивая". Ризатдинова снялась без бюстгальтера перед зеркалом

Спортсменка позировала перед зеркалом.
"Я не люблю конфликты и стараюсь их избегать. Каждый конфликт – это стресс для меня", – призналась она.
Ризатдинова отметила, что как основательница собственной академии художественной гимнастики прилагает максимум усилий, чтобы в коллективе не было ссор и обид.
"Я до последнего буду разбираться, копаться и идти навстречу всем. Но моему терпению тоже приходит конец. Когда последняя ниточка обрывается, возврата назад уже не будет", – заявила она.
Гимнастка отметила, что в спорте она была другой в силу молодости и неопытности.
"Я воспринимала все в штыки, не была гибкой в отношениях с людьми. Любую фразу в свою сторону я воспринимала с рогами на голове и была готова идти в бой. Жизнь дала мне бесценный опыт. Я научилась правильно реагировать на подобные вещи и не принимать их на личный счет. Ну, а если есть возможность уйти от ссоры – я обязательно ей воспользуюсь", – заверила она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Ну очень красивая", – заявила подписчица elenamakeua.
Ризатдинова – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).
После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. О своей спортивной карьере Ризатдинова рассказала в книге "Мой роман со спортом" (2020).
Награждена Орденами княгини Ольги III (2013) и ІІ (2016) степеней.