"Ну очень красивая". Ризатдинова снялась без бюстгальтера перед зеркалом

Ризатдинова: Я не люблю конфликты и стараюсь их избегать Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Спортсменка позировала перед зеркалом.

"Я не люблю конфликты и стараюсь их избегать. Каждый конфликт – это стресс для меня", – призналась она.

Ризатдинова отметила, что как основательница собственной академии художественной гимнастики прилагает максимум усилий, чтобы в коллективе не было ссор и обид.

"Я до последнего буду разбираться, копаться и идти навстречу всем. Но моему терпению тоже приходит конец. Когда последняя ниточка обрывается, возврата назад уже не будет", – заявила она.

Гимнастка отметила, что в спорте она была другой в силу молодости и неопытности.

"Я воспринимала все в штыки, не была гибкой в отношениях с людьми. Любую фразу в свою сторону я воспринимала с рогами на голове и была готова идти в бой. Жизнь дала мне бесценный опыт. Я научилась правильно реагировать на подобные вещи и не принимать их на личный счет. Ну, а если есть возможность уйти от ссоры – я обязательно ей воспользуюсь", – заверила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

"Ну очень красивая", – заявила подписчица elenamakeua.