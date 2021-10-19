Бульвар Шоубиз
 
19 октября, 2021
 
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"Хочется взять", "Не хватает только моих губ". Астафьева в прозрачном боди лежа развела ноги

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Астафьева: Хочется дать!
Астафьева: Хочется дать! 
Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская певица и актриса Даша Астафьева на своей странице в Instagram 17 октября обнародовала подборку снимков в прозрачном боди.

Певица позировала с удочкой и сигаретой на берегу водоема. Для одного из снимков она легла, широко разведя ноги в стороны.

"Хочется дать! Чувствую себя сексуальной – это я не стараюсь и не придумываю. А просто хочу. Человеку должно хотеться. Мне хочется наполнить себя до краев тем, что в самой вызывает желание жить", – заявила она.

Певица отметила, что ей хочется лететь на одной скорости, украдкой встречаться взглядом и говорить без слов.

"Пробовать чай из твоей чашки (даже если это оказался не чай, а табак для кальяна. Все равно он самый вкусный, хоть и не полезный), натянуть тот самый вредный краешек одеяла на тебя, который нарушает тепленькую атмосферу под ним, сдерживать желание потрогать затылок, поднимаясь на эскалаторе за твоей спиной, говорить: "Привет" и радоваться встрече, хоть мы уже здоровались чуточку раньше, знаем, как дела и даже больше", – отметила певица.

Астафьева продолжила свои перечисления желаний.

"Обувать чужую обувь и свою куртку, уходя подшофе утречком из гостей и заметить, что не только ты уехал в чужой обуви, думать о тебе, засыпая и просыпаясь. Когда у меня это есть, мне всегда будет что дать тебе", – написала она.

"Богиня секса и страсти! Не хватает только моих губ", – заявил подписчик kolymbyr.

"Хочется взять", – написал stan_isaev.

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

Теги: фигура, актриса, Даша Астафьева, певица, грудь, трусы, декольте, эротика, ноги
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