"Хочется взять", "Не хватает только моих губ". Астафьева в прозрачном боди лежа развела ноги

Певица позировала с удочкой и сигаретой на берегу водоема. Для одного из снимков она легла, широко разведя ноги в стороны.

"Хочется дать! Чувствую себя сексуальной – это я не стараюсь и не придумываю. А просто хочу. Человеку должно хотеться. Мне хочется наполнить себя до краев тем, что в самой вызывает желание жить", – заявила она.

Певица отметила, что ей хочется лететь на одной скорости, украдкой встречаться взглядом и говорить без слов.

"Пробовать чай из твоей чашки (даже если это оказался не чай, а табак для кальяна. Все равно он самый вкусный, хоть и не полезный), натянуть тот самый вредный краешек одеяла на тебя, который нарушает тепленькую атмосферу под ним, сдерживать желание потрогать затылок, поднимаясь на эскалаторе за твоей спиной, говорить: "Привет" и радоваться встрече, хоть мы уже здоровались чуточку раньше, знаем, как дела и даже больше", – отметила певица.

Астафьева продолжила свои перечисления желаний.

"Обувать чужую обувь и свою куртку, уходя подшофе утречком из гостей и заметить, что не только ты уехал в чужой обуви, думать о тебе, засыпая и просыпаясь. Когда у меня это есть, мне всегда будет что дать тебе", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

"Богиня секса и страсти! Не хватает только моих губ", – заявил подписчик kolymbyr.

"Хочется взять", – написал stan_isaev.