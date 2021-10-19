"У звездочки день рождения". Никитюк показала секси-фото с клубникой во рту

Никитюк: Я бы хотела, чтобы сегодня все пожелания, которые вы мне напишите и скажете, сбылись! Фото: lesia_nikituk / Instagram

"А у звездочки сегодня день рождения. Я бы хотела, чтобы сегодня все пожелания, которые вы мне напишите и скажете, сбылись!" – написала она.

Телеведущая позировала в секси-образе – шелковой пижаме с короткими шортами. Она дополнила образ воздушными шарами и тортом с клубникой. На последнем фото Никитюк запечатлена с этой ягодой во рту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)