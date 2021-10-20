"Два кабана крутятся с кисточками вокруг одной бабы". 50-летняя Орбакайте показала видео из гримерки

"Люблю создавать образы! Сегодня в компании с Александром Хагеном и Константином Кочеговым", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

"Два кабана крутятся с кисточками вокруг одной бабы", – прокомментировал подписчик abbidat5.

"Была бы фигура, а личико нарисуют..." – отметила lidiya_july.