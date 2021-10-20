"Два кабана крутятся с кисточками вокруг одной бабы". 50-летняя Орбакайте показала видео из гримерки

"Люблю создавать образы! Сегодня в компании с Александром Хагеном и Константином Кочеговым", – написала она.
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"Два кабана крутятся с кисточками вокруг одной бабы", – прокомментировал подписчик abbidat5.
"Была бы фигура, а личико нарисуют..." – отметила lidiya_july.
Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. Пугачевой сейчас 72 года, Орбакасу – 76.
Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов.
Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Виват, гардемарины!", "Любовь-морковь".