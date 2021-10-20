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20 октября, 2021
 
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"Макс – супер-мужчина. Красивая пара". Каменских показала, что происходило за кадром "Танцев со звездами"

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Каменских: Между нами только танец. Как символично эти слова из песни "Красное вино" отписывают вечер воскресенья на "Танцах со звездами" на "1+1"
Каменских: Между нами только танец. Как символично эти слова из песни "Красное вино" отписывают вечер воскресенья на "Танцах со звездами" на "1+1"
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) на своей странице в Instagram 19 октября разместила фото, сделанные во день седьмого эфира шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

Певица позировала перед камерой одна, а также вместе с судьей проекта, хореографом Маскимом Чмерковским.

"Между нами только танец. Как символично эти слова из песни "Красное вино" отписывают вечер воскресенья на "Танцах со звездами" на "1+1". С удовольствием приняла приглашение присоединиться к седьмому эфиру шоу, исполнить мою песню для вас и насладиться талантом и невероятным мастерством участников" – написала она.

Также Каменских обратилась к Чмерковскому.

"Была рада познакомиться с тобой за судейским столом", –призналась она.

"Очень красивая пара. Макс – супер-мужчина", – заявила подписчица 1997_2009marina.

"Вы с Максом смотритесь потрясающе", – отметила frau_valentine.

Каменских на шоу "Танцы со звездами" исполнила песню "Красное вино". Видео разместили на YouTube-канале проекта.

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:

Настя Каменских стала известной благодаря участию в дуэте "Потап и Настя", в составе которого выступала с 2006-го по 2017 год вместе с певцом и продюсером Потапом Алексеем Потапенко.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. 

Маским Чмерковский был главным героем первого сезона шоу "Холостяк" на СТБ. Он выбрал участницу Александру Шульгину, но отношения у пары не сложились.

Чмерковский женат на американской актрисе Пете Мургатройд. У них есть сын Шай Александр, родившийся 4 января 2017 года.

Теги: Холостяк, Настя Каменских, Потап и Настя, шоу, Максим Чмерковский, танцы, певица, Танцы со звездами, певица NK, хореограф, танец
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