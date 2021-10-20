"Макс – супер-мужчина. Красивая пара". Каменских показала, что происходило за кадром "Танцев со звездами"

Каменских: Между нами только танец. Как символично эти слова из песни "Красное вино" отписывают вечер воскресенья на "Танцах со звездами" на "1+1" Фото: kamenskux / Instagram

Певица позировала перед камерой одна, а также вместе с судьей проекта, хореографом Маскимом Чмерковским.

"Между нами только танец. Как символично эти слова из песни "Красное вино" отписывают вечер воскресенья на "Танцах со звездами" на "1+1". С удовольствием приняла приглашение присоединиться к седьмому эфиру шоу, исполнить мою песню для вас и насладиться талантом и невероятным мастерством участников" – написала она.

Также Каменских обратилась к Чмерковскому.

"Была рада познакомиться с тобой за судейским столом", –призналась она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Очень красивая пара. Макс – супер-мужчина", – заявила подписчица 1997_2009marina.

"Вы с Максом смотритесь потрясающе", – отметила frau_valentine.

Каменских на шоу "Танцы со звездами" исполнила песню "Красное вино". Видео разместили на YouTube-канале проекта.

ВИДЕО

Видео: Танці з зірками / YouTube