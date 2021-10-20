"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу

Дорофеева позировала в белом корсете, трусах свободного кроя, не прилегающих к телу, и фате. Ее руки на снимке связаны веревкой.

"Невеста", – написала она.

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"Персик видно..." – прокомментировал подписчик dmitriy_mudrichenko.

"Почему в трусах?" – спросил ivanovich7778.

"Надя, ты очень красивая девушка, но этот образ никуда не годится. Вульгарно", – заявила marinapanasenko357.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Дорофеева замужем за музыкантом Dantes (Владимиром Гудковым). Они поженились 8 июля 2015 года.

Трек Дорофеевой и Скриптонита "Невеста" можно прослушать здесь.