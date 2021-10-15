"Если бы Скриптонит дал Наде повод для любви, она бы его разорвала". Дорофеева показала плод работы с казахским рэпером

"Невеста" – уже на всех цифровых площадках", – написала она.
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Подписчики отреагировали на новость.
"Огнище просто", – заявила angelina.rogalevich7.
"Ох и бред", – написал yuriy_boyko_photo.
"Мне иногда кажется, что если бы Адиль дал повод для любви Наде, то она бы его просто разорвала", – отметил fedirabroskin.
Трек "Невеста" разместили на YouTube-канале Дорофеевой.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
Она уже записывала трек со Скриптонитом в 2017 году – "Не забирай меня с пати".
Дорофеева замужем за музыкантов Dantes (Владимиром Гудковым). Они поженились 8 июля 2015 года. Детей у пары нет.
У Скриптонита есть сын Лучи (2016) от танцовщицы и хореографа Нигоры Абдиганиевой.