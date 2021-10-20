"Куколка", "Огонь. Бомбезная". Осадчая засветила голый живот и пуп в новой фотосессии

"Мне было важно, чтобы это были вещи не на один сезон. Это касается как дизайна, так и материалов. После долгих поисков мы воплотили в коллекции главный тренд этой осени: athflow. Это сочетание спортивных элементов и изысканных материалов, баланс между модой и комфортом", – рассказала она.

На платьях и свитерах, как уточнила Осадчая, разместили изображения мальв и васильков с картин украинских художниц Татьяны Яблонской и Марии Примаченко.

Осадчая продемонстрировала несколько образов: платья, свитер, шляпу, кардиган и топ с брюками. На одном из снимков телеведущая засветила голый живот и пуп.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

"Прекрасная! А фигура – просто огонь, еще и мама троих деток! Бомбезная!" – заявила подписчица tarasenko7171.

"Катя, вы очень красивая, просто куколка", – написала iakivetsoksana.