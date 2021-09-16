"Вы здесь другая", "Не похожа на себя". Осадчая показала, как выглядела до рождения среднего сына и после вторых родов

На первых двух фото, сделанных в 2017 году, ведущая запечатлена во время кормления грудью своего среднего сына Ивана в его первый год жизни.

Фото: kosadcha / Instagram

На других, которые датированы 2015 годом, Осадчая позирует в кадре одна.

Фото: kosadcha / Instagram

"На фото не младший сын, хотя сейчас и кормлю, поэтому фотография актуальна. Вчера журнал Elle отметил 20-ю годовщину и дал повод вспомнить свои съемки. Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму", – поделилась воспоминаниями ведущая.

"Не похожа на себя. Красавица", – оценили фото Осадчей поклонники.

"Вы здесь другая, такая нежная и милая", – прокомментировали пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)