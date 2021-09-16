"Вы здесь другая", "Не похожа на себя". Осадчая показала, как выглядела до рождения среднего сына и после вторых родов

На первых двух фото, сделанных в 2017 году, ведущая запечатлена во время кормления грудью своего среднего сына Ивана в его первый год жизни.
На других, которые датированы 2015 годом, Осадчая позирует в кадре одна.
"На фото не младший сын, хотя сейчас и кормлю, поэтому фотография актуальна. Вчера журнал Elle отметил 20-ю годовщину и дал повод вспомнить свои съемки. Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму", – поделилась воспоминаниями ведущая.
"Не похожа на себя. Красавица", – оценили фото Осадчей поклонники.
"Вы здесь другая, такая нежная и милая", – прокомментировали пользователи сети.
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Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на "1+1".
Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын. Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.