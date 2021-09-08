Бульвар Шоубиз
 
08 сентября, 2021
 
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"Пока младший спит". Осадчая впервые после третьих родов показала голый живот

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Осадчая: Продолжить себе лето
Осадчая: Продолжить себе лето
Фото: kosadcha / Instagram

37-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая 8 сентября в Stories Instagram опубликовала снимки, на которых запечатлена во время купания в бассейне в раздельном купальнике.

Телеведущая впервые после третьих родов показала фигуру в купальнике и, в частности, голый живот.

"Продолжить себе лето", – отметила Осадчая.


Фото: kosadcha / Instagram

Фото: kosadcha / Instagram

"Пока младший спит", – подписала она еще одно фото.

Фото: kosadcha / Instagram
Фото: kosadcha / Instagram

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на "1+1".

У телеведущей трое сыновей. Старший сын, 18-летний Илья, в этом году окончил школу и поступил в американский вуз. Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук.  

Вместе с нынешним супругом, телеведущим Юрием Горбуновым Осадчая воспитывает двоих детей: Ивана, который родился в 2017 году, и младшего сына, появившегося на свет 19 августа 2021 года.

Теги: дети, фигура, купальник, телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, купание, бассейн, живот
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