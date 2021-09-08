"Немножко поправилась", "Девочка-огонь". Дорофеева крупным планом показала тело

Певица засветила декольте, голый торс и ноги.
"Ой, ребята, как я кайфую на таких творческих классных съемках", – призналась она.
Дорофеева отметила, что речь шла о съемке для одного из косметических брендов.
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"Надя, ты классная, прикольная. Мне кажется, немножко поправилась, но тебе это идет. Вот даже еще пару килограммов тебе было бы к лицу", – заявил подписчик pirozhkov_aleksandr77.
"Девочка-огонь", – написал ruslan1980xl.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.