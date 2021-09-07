"Забухала", "Синяя!", "Надька, ты уматовая". Дорофеева оторвалась на вечеринке с алкоголем

Она позировала с бутылкой и бокалом в руке.
"Вчера я сняла новую работу на очень крутой трек! Мы переносили клип четыре раза! И вот наконец-то случилось. Отмечаем, как всегда, с игристым", – написала она.
Дорофеева отметила событие со своей командой. В ролике она обнимает продюсера Ирину Горовую.
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Подписчики прокомментировали пост.
"Забухала", – заявил kurilin.aleksei.
"Синяя!" – отметил sabyr4201.
"Девочки должны уметь правильно отдыхать", – написала nadezhda_kodri.
"Надька, ты уматовая", – заявил mansur_2393.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.