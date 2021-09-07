"Забухала", "Синяя!", "Надька, ты уматовая". Дорофеева оторвалась на вечеринке с алкоголем

Дорофеева: Я сняла новую работу на очень крутой трек! Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Она позировала с бутылкой и бокалом в руке.

"Вчера я сняла новую работу на очень крутой трек! Мы переносили клип четыре раза! И вот наконец-то случилось. Отмечаем, как всегда, с игристым", – написала она.

Дорофеева отметила событие со своей командой. В ролике она обнимает продюсера Ирину Горовую.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Подписчики прокомментировали пост.

"Забухала", – заявил kurilin.aleksei.

"Синяя!" – отметил sabyr4201.

"Девочки должны уметь правильно отдыхать", – написала nadezhda_kodri.

"Надька, ты уматовая", – заявил mansur_2393.