"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре

"С Юлией Лысенко сделали крутейшую съемку в Куяльнике", – написала она.

Мейхер позировала в разных образах: летних платьях и белом боди. В последнем образе певица, лежа на траве, показала огромную татуировку на бедре.

"Бомбическая фотосессия. Смелая! Дерзкая! Эффектная! Шикарная! Элегантная! Нежная! Хулиганская! Романтичная! Хищная! Искушающая! Сногсшибающая! Умопомрачающая! Волнующая! Страстная! Жадно смотрю каждый жгучий кадр. Огнеопасная Надiйка. Ну, как всегда, такая жарища, что аж телефон разрядился от перегрева", – прокомментировала подписчица violettalusikova.

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).