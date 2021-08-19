"Давно секса не было?", "Пик сексуальности". Мейхер на камеру поправила слетевшую бретельку

Во время съемки артистка под музыку подошла к объективу камеры, поправляя слетевшую с плеча бретельку.

"Пик женской сексуальности. После 40 женская сексуальность раскрывается наиболее полно", – оценили ролик 39-летней знаменитости подписчики.

"Только заметил, какие у вас красивые губы", – написал в комментариях один из поклонников.

"Давно секса не было?" – прокомментировали ролик фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)