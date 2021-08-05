Бульвар Шоубиз
 
05 августа, 2021
 
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Мейхер засветила пышную грудь на селфи в мини-бикини

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мейхер приобрела популярность благодаря участию в группе "ВИА Гра"
Мейхер приобрела популярность благодаря участию в группе "ВИА Гра"
Фото: nadyameiher / Instagram

Украинская певица, актриса и дизайнер Надежда Мейхер 5 августа разместила в Instagram Stories селфи, на котором запечатлена в черном мини-бикини перед зеркалом.

Мейхер позировала в кадре в профиль, демонстрируя пышную грудь, не помещающуюся в чашки лифа. Артистка оставила фото без комментариев.

Скриншот: nadyameiher / Instagram
Скриншот: nadyameiher / Instagram

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", проработав в коллективе с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы артистка объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

Теги: купальник, Надежда Мейхер, певица, грудь
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