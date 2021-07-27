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27 июля, 2021
 
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"Шикарная брюнетка". Мейхер в черной майке с декольте сделала селфи в авто с "правильного ракурса"

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Мейхер: На низком старте
Мейхер: На низком старте
Фото: nadyameiher / Instagram

Находящаяся несколько дней в предвкушении отпуска украинская певица, актриса и дизайнер Надежда Мейхер 27 июля разместила в Instagram селфи, на котором запечатлена полулежа в салоне автомобиля.

Артистка позирует в кадре в черной майке с вырезом на груди и цветной кофте на молнии.

"На низком старте", – подписала фото певица, обозначив публикацию с помощью хештегов "дом на колесах" и "путешествия по миру".

"Правильный ракурс", – оценили фото подписчики.

"Шикарная брюнетка", – отреагировали поклонники.

"Пусть путешествие будет в удовольствие", – пожелали артистке фолловеры.

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", проработав в коллективе с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы артистка объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

23 июля 2021 года артистка сообщила, что находится в предвкушении долгожданного отпуска. Она отметила, что в течении двух лет работала в разных проектах, поэтому заслужила отдых.

Теги: автомобили, путешествия, Надежда Мейхер, актриса, певица, декольте
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