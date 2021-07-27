"Шикарная брюнетка". Мейхер в черной майке с декольте сделала селфи в авто с "правильного ракурса"

Артистка позирует в кадре в черной майке с вырезом на груди и цветной кофте на молнии.

"На низком старте", – подписала фото певица, обозначив публикацию с помощью хештегов "дом на колесах" и "путешествия по миру".

"Правильный ракурс", – оценили фото подписчики.

"Шикарная брюнетка", – отреагировали поклонники.

"Пусть путешествие будет в удовольствие", – пожелали артистке фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)