Бульвар Шоубиз
 
30 июля, 2021
 
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"Самая сексуальная в шоу-бизнесе", "Шикарная грудь". Мейхер позировала в платье с глубоким декольте

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Мейхер мать троих детей
Мейхер – мать троих детей
Фото: nadyameiher / Instagram

Украинская певица, актриса и дизайнер Надежда Мейхер 29 июля разместила в Instagram портретное фото, на котором запечатлена в профиль на фоне стены.

На фото артистка запечатлена в черно-сером платье на бретельках с глубоким декольте. В комментариях артистка отметила, что снимок был сделан в день его публикации.

"В дыханьях нежных
Идет покой
С высот безбрежных
Горы ночной,
Где звезд мерцанья…

Час обаянья", – подписала она фотографию.

"Надя, ты самая сексуальная девушка в шоу-бизнесе", – отреагировали фолловеры.

"Шикарная грудь", – прокомментировали фото поклонники.

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", проработав в коллективе с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы артистка объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

Теги: Надежда Мейхер, певица, грудь
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