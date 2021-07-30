"Самая сексуальная в шоу-бизнесе", "Шикарная грудь". Мейхер позировала в платье с глубоким декольте

На фото артистка запечатлена в черно-сером платье на бретельках с глубоким декольте. В комментариях артистка отметила, что снимок был сделан в день его публикации.
"В дыханьях нежных
Идет покой
С высот безбрежных
Горы ночной,
Где звезд мерцанья…
Час обаянья", – подписала она фотографию.
"Надя, ты самая сексуальная девушка в шоу-бизнесе", – отреагировали фолловеры.
"Шикарная грудь", – прокомментировали фото поклонники.
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Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", проработав в коллективе с перерывами до 2011 года.
После ухода из группы артистка объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.
Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).
У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.