"Самая сексуальная в шоу-бизнесе", "Шикарная грудь". Мейхер позировала в платье с глубоким декольте

На фото артистка запечатлена в черно-сером платье на бретельках с глубоким декольте. В комментариях артистка отметила, что снимок был сделан в день его публикации.

"В дыханьях нежных

Идет покой

С высот безбрежных

Горы ночной,

Где звезд мерцанья…



Час обаянья", – подписала она фотографию.

"Надя, ты самая сексуальная девушка в шоу-бизнесе", – отреагировали фолловеры.

"Шикарная грудь", – прокомментировали фото поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)