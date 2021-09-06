"Боже мой, какое сладкое удовольствие". Звезда "Великолепного века" Узерли в глубоком декольте исполнила восточный танец

Узерли вышла на сцену в светлом платье с корсетом, продемонстрировав глубокое декольте. Она исполнила танец с восточными мотивами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

''Хюррем', – прокомментировала подписчица mm_zees.

"Моя неземная любовь, ты прекрасна!" – написала nadezhdagroshina2386.

"Боже мой, какое сладкое удовольствие", – заявила semratence24.