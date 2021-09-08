"Самая красивая", "Идеал". Мишина снялась в рваном свитере без бюстгальтера

Актриса не стала надевать под свитер бюстгальтер.

В посте Мишина вспомнила, как недавно ей подарили угги, которые она искала и хотела купить.

"Вселенная отблагодарила меня", – отметила она.

По словам актрисы, мысли людей, вроде таких "Только вам так везет", "Конечно, вы же известная", "Ага, это реклама!" мешают сбываться чудесам.

"Милые мои, каждый из нас может так, просто поверьте. Нужно наконец признать, что вы – ценность, а не тот, кто известнее или богаче вас. Ваша жизнь потрясающа, если вы такой готовы ее увидеть. Просто откройте свое сердце для чудес, и они случатся", – заверила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

"Самая красивая", – заявила подписчица liudmilanurlaeva.

"Идеал", – написал a.n.d.r.u.h.a33.