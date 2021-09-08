"Самая красивая", "Идеал". Мишина снялась в рваном свитере без бюстгальтера

Актриса не стала надевать под свитер бюстгальтер.
В посте Мишина вспомнила, как недавно ей подарили угги, которые она искала и хотела купить.
"Вселенная отблагодарила меня", – отметила она.
По словам актрисы, мысли людей, вроде таких "Только вам так везет", "Конечно, вы же известная", "Ага, это реклама!" мешают сбываться чудесам.
"Милые мои, каждый из нас может так, просто поверьте. Нужно наконец признать, что вы – ценность, а не тот, кто известнее или богаче вас. Ваша жизнь потрясающа, если вы такой готовы ее увидеть. Просто откройте свое сердце для чудес, и они случатся", – заверила она.
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"Самая красивая", – заявила подписчица liudmilanurlaeva.
"Идеал", – написал a.n.d.r.u.h.a33.
Ксения Мишина родилась в 1989 году в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра. Стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная".
В 2020 году она стала героиней первого сезона шоу "Холостячка" на телеканале СТБ. Ее избранником стал Эллерт. 16 июля Мишина опубликовала пост о разрыве отношений с ним.
26 июля 2021 года Мишина сообщила, что стала судьей шоу "Україна має талант" на телеканале СТБ.