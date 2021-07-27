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27 июля, 2021
 
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"Вот почему я стала украиноязычной". Ксения Мишина стала судьей телешоу "Україна має талант"

 
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Последние несколько дней Мишина усиленно практикует разговорный украинский
Последние несколько дней Мишина усиленно практикует разговорный украинский
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса и модель, победительница проекта "Танцы со звездами" в 2019 году и одна из главных героинь популярного сериала "Крепостная" Ксения Мишина стала одной из трех судей телешоу "Україна має талант" на телеканале СТБ.

Об этом стало известно вечером 26 июля, когда 32-летняя артистка загрузила в Instagram Stories несколько видео со съемок нового сезона телепроекта. Рядом с Мишиной в судейских креслах сидят ведущий, экс-кандидат от партии "Голос" на мэрских выборах в Киеве Сергей Притула и хореограф Евгений Кот.

"Вот причина, почему я теперь стала украиноязычной Ксенией", – говорит на украинском Мишина в одном из роликов.

В следующем видео актриса поблагодарила своих Instagram-подписчиков, которые помогают ей в изучении языка и хвалят за произношение.

"Но на самом деле мне так тяжело, вы даже не представляете. Сегодня, когда мы снимали "Україна має талант" и я должна была говорить на украинском, я поняла, насколько некомфортно ощущать себя ограниченно. Когда у тебя столько чувств и впечатлений, а ты не можешь их красиво высказать", – призналась Мишина.

Она добавила, что понимает, какой долгий и сложный путь впереди, но готова к нему.

Контекст:

Первый сезон шоу "Україна має талант" был показан на СТБ в 2009 году, а последний – в 2017-м. В разные сезоны проект вели супруга нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко и ведущий Дмитрий Танкович. Соведущими Танковича были хореограф Константин Томильченко и танцовщица Элина Антонова.

21 июля стало известно, что новый сезон "Україна має талант" будет вести Григорий Решетник.

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения проекта пара жила вместе, 16 июля Мишина опубликовала пост о разрыве отношений.

22 июля Мишина заявила, что теперь во время записи роликов для соцсетей будет говорить только на украинском.

Теги: украинский язык, СТБ, шоу, Ксения Мишина, Україна має талант
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