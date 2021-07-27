"Вот почему я стала украиноязычной". Ксения Мишина стала судьей телешоу "Україна має талант"

Об этом стало известно вечером 26 июля, когда 32-летняя артистка загрузила в Instagram Stories несколько видео со съемок нового сезона телепроекта. Рядом с Мишиной в судейских креслах сидят ведущий, экс-кандидат от партии "Голос" на мэрских выборах в Киеве Сергей Притула и хореограф Евгений Кот.

"Вот причина, почему я теперь стала украиноязычной Ксенией", – говорит на украинском Мишина в одном из роликов.

В следующем видео актриса поблагодарила своих Instagram-подписчиков, которые помогают ей в изучении языка и хвалят за произношение.

"Но на самом деле мне так тяжело, вы даже не представляете. Сегодня, когда мы снимали "Україна має талант" и я должна была говорить на украинском, я поняла, насколько некомфортно ощущать себя ограниченно. Когда у тебя столько чувств и впечатлений, а ты не можешь их красиво высказать", – призналась Мишина.

Она добавила, что понимает, какой долгий и сложный путь впереди, но готова к нему.

фотогалерея ( 1 из 5) Скриншот: misha.k.ua / Instagram Скриншот: misha.k.ua / Instagram Скриншот: misha.k.ua / Instagram Скриншот: misha.k.ua / Instagram Скриншот: misha.k.ua / Instagram