Стало известно имя ведущего нового сезона шоу "Україна має талант"

Первый сезон шоу "Україна має талант" был показан на СТБ в 2009 году Фото: ukrainegottalent / Instagram

"Я ведущий "Украина имеет талант". Да, у меня появился еще один телевизионный ребенок. Я очень рад, что в эфир моего родного телеканала СТБ возвращается легендарное шоу. Это важное телесобытие. Для меня лично это большая честь и ответственность. В нашей стране множество талантливых и уникальных людей. Каждый из них мечтает, чтобы его невероятные способности увидели и оценили. "Украина имеет талант" поможет им рассказать о себе на всю страну и даже на весь мир. В этом году шоу станет еще более масштабным, и зрители снова убедятся, что с СТБ "возможно все", – написал он.

Решетник отметил, что премьера нового сезона запланирована на осень этого года.

На странице телеканала в Instagram отмечается, что сейчас продюсеры готовятся к третьему этапу кастинга участников шоу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григоріи * Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)