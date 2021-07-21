Стало известно имя ведущего нового сезона шоу "Україна має талант"

"Я ведущий "Украина имеет талант". Да, у меня появился еще один телевизионный ребенок. Я очень рад, что в эфир моего родного телеканала СТБ возвращается легендарное шоу. Это важное телесобытие. Для меня лично это большая честь и ответственность. В нашей стране множество талантливых и уникальных людей. Каждый из них мечтает, чтобы его невероятные способности увидели и оценили. "Украина имеет талант" поможет им рассказать о себе на всю страну и даже на весь мир. В этом году шоу станет еще более масштабным, и зрители снова убедятся, что с СТБ "возможно все", – написал он.
Решетник отметил, что премьера нового сезона запланирована на осень этого года.
На странице телеканала в Instagram отмечается, что сейчас продюсеры готовятся к третьему этапу кастинга участников шоу.
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Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном. В настоящее время является ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.
Вместе с женой ведущий воспитывает троих сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).
Первый сезон шоу "Україна має талант" был показан на СТБ в 2009 году, а последний – в 2017-м. В разные сезоны проект вели супруга нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко и ведущий Дмитрий Танкович. Соведущими Танковича были хореограф Константин Томильченко и танцовщица Элина Антонова.