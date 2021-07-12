"Родители хоть немного выдохнут". Решетник показал семейное фото, на котором "счастливы все"

"Не знаю даже, кто счастливее – дети, которые летят к бабушке с дедушкой, или родители, которые хоть немного выдохнут. Одним словом, на этом снимке счастливы все", – написал он.

Супруга ведущего Кристина Решетник в своем микроблоге уточнила, что уезжают в гости к дедушке и бабушке их старшие сыновья, а младший остается с ними.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григоріи * Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)