"Родители хоть немного выдохнут". Решетник показал семейное фото, на котором "счастливы все"

"Не знаю даже, кто счастливее – дети, которые летят к бабушке с дедушкой, или родители, которые хоть немного выдохнут. Одним словом, на этом снимке счастливы все", – написал он.
Супруга ведущего Кристина Решетник в своем микроблоге уточнила, что уезжают в гости к дедушке и бабушке их старшие сыновья, а младший остается с ними.
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Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном. В настоящее время является ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.
Вместе с женой Кристиной Решетник ведущий воспитывает троих сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).