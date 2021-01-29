Бульвар Шоубиз
 
29 января, 2021
 
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"Имен никогда особо не было". Мишина рассказала, в какой форме получала "неприличные предложения от состоятельных мужчин"

Украинская актриса Ксения Мишина назвала дикостью предложения личного характера со стороны "состоятельных мужчин".

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Мишина: Я всегда игнорировала
Мишина: Я всегда игнорировала
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина утвердительно ответила на вопрос ведущего передачи "24 вопроса от "Люкс ФМ" Славы Демина о том, получала ли когда-нибудь "неприличные предложения от состоятельных мужчин". Запись разговора 29 января размещена на YouTube-канале "Люкс ФМ".

"Какие-то такие запросы в Instagram когда-то мелькали: "Я помощница такого-то депутата или такой вот персоны, этот человек хотел бы с вами встретиться или что-то такое". Хотя имен особо никогда не было", – рассказала она.

Мишина заявила, что не реагирует на такого рода запросы.

"Я всегда игнорировала, потому что это как-то очень дико", – подытожила она.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

Мишина родилась в 1989 году в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра. Стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная".

Мишина воспитывает сына Платона (2012). Имя отца ребенка актриса не называет.

В октябре 2020 года Мишина стала главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. 

В финале проекта, который состоялся 18 декабря, она выбрала сценариста студии "Квартал 95" Александра Эллерта.

"Холостячка" – женская версия шоу "Холостяк". Премьера шоу "Холостяк" состоялась на канале СТБ в 2011 году. Проект является адаптацией американского шоу The Bachelor. Во время телешоу главный герой встречается с девушками, одна из которых станет его избранницей. 

Теги: актриса, Ксения Мишина, Холостячка
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