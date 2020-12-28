"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки

Украинская актриса Ксения Мишина, героиня шоу "Холостячка" и ее избранник, победитель этого проекта шоумен Александр Эллерт публично признались друг другу в любви.

Украинская актриса Ксения Мишина, главная героиня шоу "Холостячка" на СТБ, рассказала в Instagram о своих чувствах к шоумену Александру Эллерту, которого выбрала на проекте.

"Знаешь, я всегда мечтала заглянуть судьбе в домик и увидеть, как именно она распределяет эти встречи. Прямо как в заснеженную избушку Деда Мороза, чтобы прикоснуться к волшебству. Я знаю, что если бы я сейчас задавала тебе эти вопросы вслух, ты нашел бы тысячу и один вариант развития событий и пару – тройку отменных шуток, над которыми мы бы смеялись, катаясь по полу. Я так люблю это, все это. С тобой мне можно быть любой – смешной, глупой, несдержанной, уставшей... любой!" – написала она.

Она подчеркнула, что в глазах Эллерта видит глубину его души.

"Она как Мариинская впадина, но, падая в нее, я совсем не боюсь. Это, пожалуй, единственный раз, когда я не паникую, отпуская контроль и растворяясь в моменте", – призналась она.

Мишина откровенно рассказала о первом поцелуе с Эллертом.

"Осознанный, желанный до дрожи в теле... Я бы все отдала, чтобы вновь ощутить эти вибрации и полное отсутсвие мыслей и слов", – рассказала она.

По словам актрисы, только они с возлюбленным видят друг друга объемно.

"Вместе мы живые, бесконечные, целые! Не две половинки одного, а два целых человека, наконец! Такой внезапный магнит, дикое притяжение, такое все непонятное, но до безумия приятное", – подчеркнула она.

Как заявила Мишина, в общении им не нужно много слов.

"Я люблю тебя, Александр Эллерт, и хоть мы и сказали эти слова сотню тысяч раз за последние три месяца, они все так же трепетно отзываются во мне", – призналась она.

Пост Мишина сопроводила эротическим снимком, на котором они с возлюбленным запечатлены целующимися.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Эллерт также опубликовал пост в Instagram. Его он сопроводил фото, похожим на то, которое обнародовала Мишина.

"В детстве я обожал передачу "Подводная одиссея команды Кусто". В ней Жак-Ив Кусто изучал прекрасный подводный мир! Изучал! Всю свою жизнь он посвятил этому миру! Недавно для меня открылся новый мир... Мир Ксю... В отличие от подводного, ее мир находится вверху... Поэтому я взлетаю, господа", – написал он.

Эллерт заявил, что для него Мишина – космос.

"Ксю! Ты моя неистовость. Я тебе говорил, что мы с тобой встречались и в прошлых жизнях, когда были пандами или обезьянами, муравьями или паучками, шампиньонами или одуванчиками... И чтобы насладиться тобой, их мне не хватило... Поэтому мы встретились и в этой... Получается, встретимся и в следующих... Этой уже, чувствую, будет мало. (...) Я люблю тебя, Ксю!" – признался он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эллерт Александр (@ellert_a)

Финал шоу "Холостячка" состоялся 18 декабря. Мишина, выбирая между шоуменом и сценаристом студии "Квартал 95" Эллертом и бизнесменом Алексеем Тригубенко, отдала предпочтение Эллерту. Поклонники актрисы раскритиковали ее выбор.

Мишина родилась в 1989 году в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра. Стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная".

Актриса одна воспитывает восьмилетнего сына Платона, избегая упоминать в СМИ отца ребенка.