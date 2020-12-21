  "Ничему тебя жизнь не учит". Полякова отреагировала на выбор Мишиной на шоу "Холостячка"

По мнению украинской певицы Оли Поляковой, участница шоу "Холостячка" на СТБ Ксения Мишина должна была отдать предпочтение бизнесмену Алексею Тригубенко, а не шоумену Александру Эллерту.

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала выбор главной героины проекта "Холостячка" на СТБ актрисы Ксении Мишиной в финале шоу. Запись, которую певица опубликовала в Instagram Stories, разместили 20 декабря на YouTube-канале Glam Wish.

"Дорогие мои, посмотрела "Холостячку". Что хочу сказать? Ну ты, Мишина, и... Ой, нельзя так, конечно, про людей. Ничему тебя жизнь не учит. Такого пацана прое... хала. Ну, видать, нравятся тебе американские горки. Ну что? Катайся", – заявила Полякова.

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Видео: Glam Wish / YouTube

Финал шоу "Холостячка" состоялся 18 декабря. Мишина, выбирая между шоуменом и сценаристом студии "Квартал 95" Александром Эллертом и бизнесменом Алексеем Тригубенко, отдала предпочтение Эллерту. Поклонники актрисы раскритиковали ее выбор.

Мишина родилась в 1989 году в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра. Стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная".

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