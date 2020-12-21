"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками

Украинская певица Оля Полякова предложила поклонникам выбрать лучшую из ее фотографий в смелом образе.

Украинская певица Оля Полякова на своей странице в Isntagram разместила семь снимков, на которых запечатлена в черном мини-платье с откровенными вырезами на бедрах и глубоким декольте.

"Маска" в действии. Ну, выбираем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7?" – написала она.

Фото были сделаны во время съемок шоу "Маска" канала "Украина".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Подписчики прокомментировали снимки.

"Красивая девушка, но это не лицо Оли Поляковой, абсолютно другое лицо у вас", – заявила juliya.nik12.

"Совсем голая. Оля! Замерзнешь!" – предупредила alena_prodanova.

"Оля, где трусы?" – поинтересовалась katyaonopriienko.

"Ух ты, Полякова, секс-бомба!" – написал den4ik_perizhok_.

Оля Полякова родилась 17 января 1984 года в Виннице. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.