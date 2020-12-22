"Второго Гитлера мы не переживем". Победитель шоу "Холостячка" Эллерт впервые ответил на критику в адрес выбора Мишиной

Победитель шоу "Холостячка" украинский шоумен Александр Эллерт, которого украинская актриса Ксения Мишина выбрала в финале проекта, заявил, что в Украине многие люди остались без фаланги большого пальца.

Победитель шоу "Холостячка" украинский шоумен Александр Эллерт на своей странице в Instagram оставил сообщение для критиканов, высказавшихся о якобы неудачном выборе актрисы Ксении Мишиной, главной героини проекта.

"После финала "Холостячки" в Украине осталось без фаланги большого пальца огромное количество людей... Стерли, писав истеричные речи", – заявил он.

Эллерт отметил, что злым людям Дед Мороз не только не приносит подарки, но и забирает у них плазмы.

"Мне кажется, что когда человек злится, вокруг него некое облако злости образовывается... Поэтому обращаюсь к мамочкам, которые пишут из декрета... Аккуратнее, плиз, это облако может вдохнуть ваш ребенок, а второго Гитлера мы не переживем", – написал шоумен.

Он добавил, что приглашает прокомментировать его пост тех, "кого еще штормит от невысказанности".

"Да начнется бой добра и рвоты", – завершил он свой пост.

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Финал шоу "Холостячка" состоялся 18 декабря. Мишина, выбирая между шоуменом и сценаристом студии "Квартал 95" Эллертом и бизнесменом Алексеем Тригубенко, отдала предпочтение Эллерту. Поклонники актрисы раскритиковали ее выбор.

Мишина родилась в 1989 году в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра. Стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная".

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