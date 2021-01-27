  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки

По словам украинского певца и продюсера Потапа, во время телефонного разговора его знакомый, которого он представил как депутата и очень богатого человека, назвал украинскую певицу боливийского происхождения Michelle Andrade красивой девчонкой.

Украинский продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко) 26 января в эфире авторской передачи 2POpodcast с участием украинской певицы боливийского происхождения Michelle Andrade заявил, что депутаты интересуются у него личной жизнью артистки.

"У меня есть товарищ. Он мне звонил и говорит: "Кто у тебя будет в 2POpodcast?". Я говорю: "Michelle Andrade". А он говорит: "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?". А он очень богатый человек. И у меня таких вопросов от депутатов очень много. Расскажи, пожалуйста, можно ли им надеяться на встречу с тобой?" – обратился к певице с вопросом продюсер.

Потап не уточнил имя этого знакомого.

По словам Michelle Andrade, встретиться с ней можно только во время концертов. При этом певица подчеркнула, что их сейчас нет, и сменила тему.

"Есть ли шанс стать твоим мужчиной представителю немузыкальной профессии? Депутату, например, бизнесмену. Сможешь ли ты полюбить такого?" – спустя некоторое время вернулся к разговору Потап.

"Все понятно. Ну, смотри. Подарки приветствуются. Но я считаю, что мужчина, который не из этой сферы, будет ревнивым и не будет понимать, почему съемка задержалась, почему концерт так поздно начинается. И ты думаешь: "Мне приходится это объяснять и тратить на это кучу энергии. Зачем? Если меньше тратишь энергии с человеком, который тебя понимает", – заявила певица.

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Видео: 2POpodcast / Instagram

Michelle Andrade родилась 10 ноября 1996 года в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010 году она переехала в Киев. В 2016 году певица стала артисткой продюсерского центра Mozgi Entertainment, продюсером которого является Потап.

Три года назад Michelle Andrade рассталась с украинским певцом Никитой Ломакиным. Сейчас певица скрывает подробности личной жизни.