Ведущий шоу "Холостячка" назвал дату премьеры

Ведущий шоу "Холостячка" на канале СТБ Григорий Решетник на своей странице в Instagram сообщил, что премьера проекта, участницей которого стала украинская актриса Ксения Мишина, запланирована на 23 октября.
"Теперь будем считать дни до старта вместе", – написал он.
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Увага, увага!!! Головна прем‘єра осені!!! . 23 жовтня «Холостячка» на СТБ . Тепер рахуватимемо дні до старту разом
Премьера шоу "Холостяк" состоялась на канале "СТБ" в 2011 году. Проект является адаптацией американского шоу The Bachelor. Во время телешоу главный герой встречается с девушками, одна из которых станет его избранницей.
Решетник является ведущим шоу с 2012 года.
"Холостячка" – женская версия шоу "Холостяк".
29 мая Мишина в своем микроблоге сообщила, что стала первой героиней проекта "Холостячка", и призналась, что намерена встретить на шоу свою любовь. Съемки проекта стартовали в начале августа.
Мишина не замужем – актриса одна воспитывает восьмилетнего сына Платона.