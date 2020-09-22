Ведущий шоу "Холостячка" назвал дату премьеры

Украинский телеведущий Григорий Решетник анонсировал дату премьеры проекта "Холостячка" на канале СТБ.

Ведущий шоу "Холостячка" на канале СТБ Григорий Решетник на своей странице в Instagram сообщил, что премьера проекта, участницей которого стала украинская актриса Ксения Мишина, запланирована на 23 октября.

"Теперь будем считать дни до старта вместе", – написал он.

Премьера шоу "Холостяк" состоялась на канале "СТБ" в 2011 году. Проект является адаптацией американского шоу The Bachelor. Во время телешоу главный герой встречается с девушками, одна из которых станет его избранницей.

Решетник является ведущим шоу с 2012 года.

"Холостячка" – женская версия шоу "Холостяк".

29 мая Мишина в своем микроблоге сообщила, что стала первой героиней проекта "Холостячка", и призналась, что намерена встретить на шоу свою любовь. Съемки проекта стартовали в начале августа.

Мишина не замужем – актриса одна воспитывает восьмилетнего сына Платона.