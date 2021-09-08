Осадчая рассекретила имя новорожденного сына

До этого времени супруги держали имя ребенка в секрете, ссылаясь на то, что не могут определиться. На следующий день после родов Осадчая призналась, что у них с Горбуновым есть несколько вариантов имени.
"Это будет точно не на букву "И", потому что имена на букву "И" в моей голове закончились (имена старших сыновей ведущей начинаются на эту букву. – "ГОРДОН"). У меня пять вариантов, и я не могу выбрать", – подчеркнула тогда знаменитость.
Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на "1+1".
Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 у супругов родился второй сын.
Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.