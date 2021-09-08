Осадчая рассекретила имя новорожденного сына

До этого времени супруги держали имя ребенка в секрете, ссылаясь на то, что не могут определиться. На следующий день после родов Осадчая призналась, что у них с Горбуновым есть несколько вариантов имени.

"Это будет точно не на букву "И", потому что имена на букву "И" в моей голове закончились (имена старших сыновей ведущей начинаются на эту букву. – "ГОРДОН"). У меня пять вариантов, и я не могу выбрать", – подчеркнула тогда знаменитость.